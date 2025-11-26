Ушаков: если кто-то и "сливает" закрытые разговоры, то не РФ

Помощник президента России предположил, что кто-то прослушивает

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не занимается "сливом" в прессу закрытых разговоров. Это подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя публикации в прессе, якобы содержащие "расшифровки" бесед дипломата со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

"Не знаю, - ответил он на вопрос репортера ВГТРК Павла Зарубина, откуда взялись записи. - Кто-то сливает, кто-то прослушивает - но не мы".

Якобы стенограммы разговоров Ушакова с Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым опубликовало агентство Bloomberg. Оно утверждает, что такие беседы имели место 14 и 29 октября соответственно.