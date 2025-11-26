Ушаков: отношения РФ и США выстраиваются в том числе в телефонных контактах

Помощник президента России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона выстраиваются, но тяжело

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона сейчас тяжело, но выстраиваются, это в том числе происходит в ходе телефонных контактов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Они (отношения РФ и США - прим. ТАСС) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону", - указал представитель Кремля, комментируя появившиеся в СМИ публикации, якобы содержащие стенограмму его разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ушаков предположил, что такие "сливы" делаются, чтобы помешать: "Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения".