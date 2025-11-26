Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Помощник президента назвал эту договоренность предварительной

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе", - сообщил Ушаков.

"Он и еще ряд представителей администрации [США], которые имеют отношение к украинским делам [тоже приедут]", - добавил представитель Кремля.