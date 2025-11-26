Кремль скажет, когда определятся точные сроки контактов с Уиткоффом

Редакция сайта ТАСС

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Точные сроки контактов российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пока не определены. Кремль скажет, когда они будут ясны, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом в ответ на вопрос, появилось ли что-то новое на треке взаимодействия с американцами.

"Нет. У нас контакты есть. Сейчас речь идет, вы слышали, наверное, сказал сам [лидер США Дональд] Трамп, что он имеет в виду направить господина Уиткоффа в Москву. Сейчас по мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим", - указал Песков.