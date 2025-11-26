Сроки завершения конфликта на Украине и "чуть-чуть севший" голос Путина. Заявления Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:25
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных заключений о близости к завершению конфликта вокруг Украины.
Он также назвал обычным делом "чуть-чуть севший" голос у президента России Владимира Путина во время его выступления с речью в Бишкеке.
ТАСС собрал основные заявления представителя Кремля.
О перспективах завершения украинского конфликта
- Не нужно спешить с выводами о близости завершения украинского конфликта: "Подождите. Пока преждевременно так говорить".
О визите Уиткоффа в Москву
- Точные сроки контактов российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пока не определены: "Сейчас речь идет, вы слышали, наверное, сказал сам [президент США Дональд] Трамп, что он имеет в виду направить господина Уиткоффа в Москву. Сейчас, по мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим".
Об утечках в СМИ
- Утечки телефонных разговоров связаны с попытками сорвать урегулирование, но не стоит преувеличивать значение подобных публикаций: "Я бы не преувеличивал их значение".
- "То, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, - это однозначно".
О "чуть-чуть севшем" голосе Путина
- Чуть-чуть севший голос у Путина, заметный во время его выступления с речью в Бишкеке, является обычным делом: "Голос чуть-чуть севший, это бывает".
- Это "не повлияет никак на работу и рабочий график" главы государства.