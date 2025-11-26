Путин: США понимают, что украинский вопрос непростой
Редакция сайта ТАСС
11:46
обновлено 12:01
БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Американская сторона понимает, что украинский вопрос является непростым и требует соответствующих решений. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Читайте также
Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании
Белорусский лидер выразил надежду, что американская сторона будет вести себя аккуратно и осознавать, что украинский вопрос - это "непростой вопрос и требует непростых решений".
"Мне кажется, такое понимание есть", - отреагировал президент РФ.