Путин: Москва и Минск выполнили более трети планов по Союзному государству

Российский лидер отметил, что между РФ и Белоруссией продолжаются плодотворные дискуссии в энергетике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия выполнили более трети всех планов по совершенствованию и строительству Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Что касается российско-белорусских отношений, хотел бы отметить наиболее важные вещи. Кроме хорошей динамики в торгово-экономической сфере, мы уже более трети выполнили всех наших планов по совершенствованию и строительству Союзного государства. Это очень важно", - указал Путин.

Российский лидер отметил, что между странами продолжаются плодотворные дискуссии в энергетике. "Разумеется, и по вопросам в сфере обеспечения безопасности Союзного государства у нас есть о чем поговорить", - добавил Путин.

Президент напомнил, что они с Лукашенко находятся в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. "Здесь мы среди друзей, поэтому [рабочей] нагрузки особой нет. У нас разговор шел о развитии отношений двустороннего характера с Кыргызстаном", - проинформировал Путин своего коллегу.

Российский лидер отметил, что у России пока нет с Киргизией такого объема торгово-экономических связей, но ситуация "все-таки тоже на подъеме". "А вот с Белоруссией, несмотря на то, что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя, свыше $50 млрд, если в долларовом эквиваленте считать, у нас торговый оборот. Россия лидирует среди стран инвесторов в белорусскую экономику. Повторюсь, здесь у нас динамика хорошая", - указал он.

И в целом в рамках Евразийского экономического союза у стран, дела идут хорошо, тенденции очень хорошие, резюмировал президент.