Степашин: Путин не отступится от принципиальных позиций по Украине

Экс-премьер также призвал аккуратно подходить к публичному обсуждению мирного плана США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров по украинскому вопросу не отступится от тех позиций, которые принципиальны для России. Такое мнение высказал ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Позиция России известна. И наши требования тоже известны. Я не думаю, что Владимир Путин от них отступится. Это моя личная точка зрения", - ответил он на вопрос, какова вероятность принятия и воплощения американского плана урегулирования из 28 пунктов.

Степашин подчеркнул, что публично подходить к этому вопросу сейчас нужно очень аккуратно. "Переговоры идут активно, но говорить о них сейчас рано", - напомнил он.