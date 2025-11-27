Путин: следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия примет следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он пройдет в Москве 11 ноября 2026 года, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Читайте также

Роль ОДКБ и "масштабная программа оснащения" военной техникой. Заявления Путина в Бишкеке

"Согласовано, что следующая сессия Совета коллективной безопасности [ОДКБ] пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Будем рады увидеть вас в российской столице", - сказал Путин.