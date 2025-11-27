Роль ОДКБ и "масштабная программа оснащения" военной техникой. Заявления Путина в Бишкеке
08:13
Российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, Москва предлагает союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) программу масштабного оснащения такой техникой. С инициативой выступил на саммите ОДКБ президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что ОДКБ за прошедшие 10 лет "превратилась в авторитетную региональную структуру", которая "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц".
ТАСС собрал ключевые заявления российского лидера.
О роли ОДКБ
О председательстве России в ОДКБ
- Россия предлагает в рамках своего председательства в ОДКБ провести в 2026 году Международный экспертный форум, посвященных архитектуре равной и неделимой безопасности в Евразии: "С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене".
- Россия в ходе своего председательства в ОДКБ намерена начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения: "Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму".
- Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года: "Будем рады увидеть вас в российской столице".
- В рамках своего председательства "Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ".
- Москва намерена развивать сотрудничество стран союза "на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки".
О военной сфере
- Российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, Москва предлагает союзникам по ОДКБ "масштабную программу оснащения" такой техникой: "Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами".
- Вопросы развития авиационных сил и систем противовоздушной обороны в ОДКБ требуют "отдельного внимания".
- Россия планирует организовать целый перечень совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, в их числе - очередные этапы регулярных учений "Взаимодействие", "Эшелон", "Поиск": "Многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере. И особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса".