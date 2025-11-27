Статья

Роль ОДКБ и "масштабная программа оснащения" военной техникой. Заявления Путина в Бишкеке

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

Российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, Москва предлагает союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) программу масштабного оснащения такой техникой. С инициативой выступил на саммите ОДКБ президент России Владимир Путин.

Он также отметил, что ОДКБ за прошедшие 10 лет "превратилась в авторитетную региональную структуру", которая "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц".

ТАСС собрал ключевые заявления российского лидера.

О роли ОДКБ

О председательстве России в ОДКБ

Россия предлагает в рамках своего председательства в ОДКБ провести в 2026 году Международный экспертный форум, посвященных архитектуре равной и неделимой безопасности в Евразии: "С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене".

Россия в ходе своего председательства в ОДКБ намерена начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения: "Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму".

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года: "Будем рады увидеть вас в российской столице".

В рамках своего председательства "Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ".

Москва намерена развивать сотрудничество стран союза "на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки".

О военной сфере