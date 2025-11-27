Грушко: ЕС делает все, чтобы не допустить мирного решения по Украине

Замглавы МИД РФ отметил, что европейские элиты ведут Европу по пагубному пути

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза (ЕС) делает все, чтобы не дать состояться мирному решению по Украине. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"На сегодняшний день действительно мы видим, что европейские элиты, прежде всего это руководство ЕС, ведут Европу по пагубному пути. Видим, что по ключевым вопросам, в том числе связанным с конфликтом на Украине, это явный курс на милитаризацию, - сказал Грушко. - Все действия и внешнеполитические шаги при всей так называемой мирной риторике направлены на то, чтобы не дать мирному решению состояться". По его словам, на этом фоне все больше и больше становится политических сил, отдельных политических деятелей, которые возвышают свой голос и понимают, что путь руководства ЕС саморазрушителен и опасен для самой Европы.

"В некоторых странах, как Венгрия, Словакия, эти силы уже реализуют свой потенциал в виде конкретной политики, причем мы понимаем, что руководители Словакии и Венгрии - это не пророссийские политики, как их пытаются шельмовать политические элиты ЕС, а это деятели, которые реально думают о национальных интересах и понимают, что эти национальные интересы не могут быть реализованы в ненормальных отношениях с Российской Федерацией, ближайшим соседом, - обратил внимание высокопоставленный дипломат. - Конечно, такое понимание будет появляться в Европе, у нас нет сомнений. И это все-таки открывает возможность для того, когда наши цели в рамках СВО будут реализованы военными или политическими средствами, чтобы искать какие-то новые точки соприкосновения".

Грушко подчеркнул, что возврат к прежнему характеру отношений с ЕС невозможен. "Об этом говорили президент и министр иностранных дел. Но если к нам будут приходить с разумными предложениями, то, конечно, мы будем все это изучать, - сказал он. - Наша политика заключается в том, что на сегодняшний день, когда европейская и евро-атлантическая концепции безопасности оказались скомпрометированы в результате усилий Запада, которые разрушали все те зачатки разумного сосуществования на Европейском континенте, конечно, надо думать уже о новой концепции безопасности. Это Большое Евразийское пространство. И здесь мы видим большой потенциал. Он связан не только с реализацией наших предложений, предложений белорусских коллег, но и готовы приглашать всех европейских деятелей, которые видят преимущество такого широкого, основанного на принципах равенства, уважения национальных интересов, принципа невмешательства в дела [сотрудничества]".