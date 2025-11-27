Захарова: вбросы о плане США по Украине призваны сорвать контакты

То, что называется утечками, ссылками на неназванные источники по большей части и призвано сорвать намечающиеся политико-дипломатические контакты, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Утечки и вбросы о предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине призваны сорвать политико-дипломатические действия и контакты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"То, что называется утечками, ссылками на неназванные источники как раз по большей части и призвано сорвать намечающиеся политико-дипломатические контакты, действия, мероприятия, обсуждения и так далее", - сказала она.

Россия сообщит, когда мероприятия по дипломатической линии с обсуждением мирного плана США по Украине будут запланированы, также подчеркнула Захарова.