Путин: о риске нападения России на Европу говорят "жулики"

Президент России считает, что такие люди хотят за это что-то получить

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал жуликами тех, кто заявляет о том, что Россия может напасть на Европу.

"Там [в Европе] есть люди, мне кажется, они не в себе немножко или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.