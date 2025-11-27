Путин назвал среди переговорщиков РФ по Украине МИД, Мединского и Ушакова

Этим должен заниматься МИД и отчасти администрация президента, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Главными переговорщиками по урегулированию на Украине с российской стороны являются Министерство иностранных дел РФ, помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в свете намеченного визита в Россию делегации США.

"Кто является переговорщиком с российской стороны - это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов - министерство иностранных дел. Со стороны администрации [президента] - это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник, Юрий Викторович Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и отчасти администрация президента", - отметил Путин.