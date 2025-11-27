Путин: появление представителя США на переговорах в Абу-Даби было неожиданным

Москва никогда не отказывается от контактов, отметил российский лидер

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Появление представителя американской администрации на переговорах в Абу-Даби было неожиданностью, но Москва никогда не отказывается от контактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США. Для нас это было неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов", - сказал он.