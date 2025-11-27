Путин заявил о возможном обвале фронта у ВСУ на запорожском направлении

Российские войска обходят с севера весь укрепрайон ВСУ, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Действия группировки войск "Днепр" и стремительное продвижение группировки "Восток", которая обходит укрепрайон ВСУ, могут привести к обрушению фронта на запорожском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Войска группировки "Восток" весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка "Днепр", а группировка "Восток" обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на запорожском направлении]", - сказал президент.