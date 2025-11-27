Путин: 3,5 тыс. солдат ВСУ заблокированы на левом берегу Оскола

По словам российского лидера, они "выглядят как бомжи"

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. украинских военных заблокированы российскими войсками на левом берегу реки Оскол, из-за длительной нехватки питания, обмундирования и боеприпасов они уже "выглядят как бомжи". Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"На левом берегу Оскола заблокированы еще 15 батальонов [ВСУ], это 3,5 тыс. человек. Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи. Это не шутка. Представьте, для 3,5 тыс. человек забрасывать коптерами питание, обмундирование, боеприпасы - это невозможно. Они в таком состоянии находятся уже не одну неделю", - отметил Путин.