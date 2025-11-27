Путин подтвердил контакты с Будапештом по возможной встрече с Орбаном в Москве

Президент отметил, что в России всегда рады видеть "любого из наших партнеров"

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российская сторона находится в контакте с Будапештом по поводу возможного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи. И мы всегда рады в России видеть любого из наших партнеров, в том числе, несмотря на их агрессивное поведение, и европейских наших коллег", - пояснил Путин.

"Но тем более Виктора Орбана, мы знаем его позицию, она достаточно объективной является, на мой взгляд. Он как раз принадлежит к числу людей, которые видят реалии на земле и, исходя из этих реалий, формулируют свою политическую позицию", - добавил он