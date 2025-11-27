Путин: на Украине достаточно желающих выстроить долгосрочные отношения с РФ

Москва надеется в будущем договориться с Киевом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. На Украине много тех, кто готов выстраивать долгосрочные отношения с Россией. Москва надеется, что в будущем на этой основе удастся договориться с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться и с Украиной, - отметил президент. - Там сегодня здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много".