Путин: на Украине достаточно желающих выстроить долгосрочные отношения с РФ

Москва надеется в будущем договориться с Киевом
14:09
обновлено 14:28
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. На Украине много тех, кто готов выстраивать долгосрочные отношения с Россией. Москва надеется, что в будущем на этой основе удастся договориться с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться и с Украиной, - отметил президент. - Там сегодня здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много". 

