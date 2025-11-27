Путин: признание Крыма и Донбасса территорией РФ будет темой переговоров с США

Это один из ключевых моментов, отметил президент России

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России должно стать предметом переговоров Москвы и Вашингтона. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам положение о только фактическом признании за Россией этих территорий в "мирном плане" США.

"Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной", - отметил глава государства. - Это один из ключевых моментов, да".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.