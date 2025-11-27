Путин указал на проблему борьбы мнений на Западе по украинскому конфликту

По словам российского лидера, обвинять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в том, что он "уж больно любезно" обходится со своими коллегами из России, нельзя

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Борьба различных мнений на Западе, в том числе в США, и является проблемой при решении конфликта на Украине. На это указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также

Мирный план Трампа, ход СВО и контакты в ОАЭ. О чем Путин рассказал журналистам

"Вот я не знаю сути этих прослушек (телефонных разговоров между РФ и США по урегулированию на Украине - прим. ТАСС), сути этих "сливов", - обратился Путин к журналистам, отметив, что он с утра до вечера был на мероприятиях, после чего пришел к ним. - В чем там, на мой взгляд, проблема, по большому счету? Дело не в нас. Дело в том, как идет борьба различных мнений у коллективного Запада и в самих Соединенных Штатах. По поводу того, что же происходит и что нужно делать, чтобы прекратить войну, прекратить боевые действия".

Российский лидер напомнил, что встречался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом перед визитом в Анкоридж.

"А потом я посетил Аляску и были проведены определенные переговоры. В целом, вот я хочу подчеркнуть, в целом у меня сложилось во всяком случае мнение, у нас было понимание, где мы находимся и что надо было бы сделать, чтобы прекратить эти боевые действия", - пояснил президент.

После этого стороны вернулись домой.

"Поскольку и мой коллега президент [США Дональд] Трамп, и я, мы сказали: нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, союзниками. А после этого договорились продолжить [переговоры] дальше", - продолжил Путин.

Далее, по словам главы государства, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"В целом, в общем, поговорили. Но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, что происходит", - пояснил Путин.

Поэтому, по словам российского лидера, обвинять Уиткоффа в том, что он "уж больно любезно" обходится со своими российскими коллегами, нельзя.