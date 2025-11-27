Путин завершил визит в Киргизию
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Киргизию и улетел из Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Max.
"Владимир Путин покинул Бишкек. В аэропорту Манас российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
Президента России у красной ковровой дорожки провожал военный оркестр, который исполнил марш на мелодию песни Марка Лисянского и Исаака Дунаевского "Дорогая моя столица - золотая моя Москва".
Сообщалось, что когда Путин прибыл в Бишкек, Жапаров встретил его в аэропорту. Согласно дипломатическому протоколу, личная встреча и личные проводы у трапа необязательны для главы государства даже в случаях государственного визита. Однако в отдельных случаях такое делается в знак особенного уважения к гостю и расположения к его стране.
Визит главы государства в Бишкек проходил с 25 по 27 ноября. Российский лидер провел встречу с президентом Киргизии, на которой стороны обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства и союзнических отношений в разных отраслях.
Кроме того, 27 ноября прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности.