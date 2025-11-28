Посол РФ в Лондоне: Москва расценит конфискацию российских активов как воровство

По этому вопросу в Великобритании "идет какая-то внутренняя работа", добавил Андрей Келин

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Конфискация суверенных российских активов будет расцениваться Москвой как воровство. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с российскими журналистами.

"[В контексте российских активов] здесь идет какая-то внутренняя работа, нам не понятная. В любом случае, это будет воровство наших активов", - сказал он.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об их использовании. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов сообщества полностью разделить финансовые риски его страны.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ. Лидеры ЕС планируют вновь обсудить этот вопрос на саммите в декабре. СМИ сообщают, что внутри ЕС пока нет единодушия по этой теме, притом что несколько стран, включая Венгрию и Бельгию, возражают, а некоторые, к которым относят Италию, сохраняют скептическое отношение, опасаясь рисков для европейской финансовой системы.