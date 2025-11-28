ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кремль подтвердил ТАСС встречу Путина и Орбана

Премьер-министр Венгрии планирует обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине
06:36
обновлено 07:06

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 28 ноября в Москве с премьером Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, мы можем подтвердить", - сказал представитель Кремля.

Ранее Орбан сообщил, что планирует обсудить с Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

Согласно информации с сайта Кремля, Путин как президент России встречался с Орбаном 12 раз, в предыдущий раз - в июле 2024 года, когда венгерский премьер в рамках миротворческой миссии посещал РФ, а также Украину, Китай и США. Всего же с начала специальной военной операции Путин и Орбан встречались дважды и трижды говорили по телефону. 

