Песков: переговоры определят, от кого Россия ждет признания территорий

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что у Владимира Зеленского "есть проблемы с легитимностью"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Какие именно страны - или ООН в целом - должны признать сложившиеся по итогам СВО территориальные реалии, будет определено в результате переговорного процесса. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы", - указал представитель Кремля, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о юридической невозможности прийти сейчас к соглашению с Украиной и необходимости правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками.

"Действительно, есть проблемы с легитимностью у [Владимира] Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию, - отметил Песков. - С другой стороны, у всех есть желание, конечно же, и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло".

Отвечая на вопрос, с каких именно территорий украинские формирования, согласно мирному плану, должны уйти, пресс-секретарь президента отметил: "Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Это будет обсуждаться".