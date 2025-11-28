Песков напомнил о проблемах Зеленского с легитимностью

На Украине не хотят проводить выборы и "фактически соблюдать конституцию", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

Владимир Зеленский © Brendan Smialowski/ Pool Photo via AP

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. У Владимира Зеленского есть проблема с законностью власти на Украине. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, есть проблемы с легитимностью у [Владимира] Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию", - указал он.

Песков отметил, что у всех сторон есть желание "вывести все в мирное русло". По его словам, в ходе переговоров также предстоит определить, какие страны должны признать сложившиеся по итогам СВО территориальные реалии.