Песков напомнил о проблемах Зеленского с легитимностью
Редакция сайта ТАСС
09:26
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. У Владимира Зеленского есть проблема с законностью власти на Украине. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, есть проблемы с легитимностью у [Владимира] Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию", - указал он.
Песков отметил, что у всех сторон есть желание "вывести все в мирное русло". По его словам, в ходе переговоров также предстоит определить, какие страны должны признать сложившиеся по итогам СВО территориальные реалии.