МИД РФ: страны Запада не войдут в БРИКС, они воспринимают группу враждебно

Посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства России Павел Князев объяснил это тем, что "привилегированное меньшинство развитых экономик" продолжает сопротивляться многополярности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запад рассматривает БРИКС через оптику конфронтации, ни одна из этих стран никогда не присоединится к группе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.

"Давайте четко скажем, никакая западная страна никогда не войдет в БРИКС, и причина очень проста. Так называемый "золотой миллиард" или привилегированное меньшинство развитых экономик, если вы хотите, продолжает сопротивляться многополярности, старается сохранить удобство, комфорт однополярного мира и исторического доминирующего положения", - сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба Валдай на тему "БРИКС сегодня: плато или новый подъем?".

Князев отметил, что статья американского журнала Foreign Affairs ярко демонстрирует, что на Западе БРИКС рассматривают только через объектив конфронтации. "Они привыкли мыслить в рамках своей собственной парадигмы, логики блокового мышления "кто не с нами, тот против нас", - указал он. - Эта точка зрения не только стала для них абсолютно естественной, но она стала просто неотъемлемой частью менталитета политиков и кругов определяющих политику на коллективном западе. Отсюда подозрительность, отсюда желание найти способы ослабить БРИКС".

"БРИКС - это геополитический блок, который не направлен против кого-либо. <…> Наша открытая и широкая повестка основана на конструктивном диалоге и сотрудничестве, а не на конфронтации. И это беспокоит наших оппонентов", - констатировал дипломат.