Путин начал переговоры с Орбаном в Кремле

Премьер Венгрии сообщал, что планирует обсудить с президентом России урегулирование конфликта на Украине, а также поставки энергоносителей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Орбан прилетел в Москву на переговоры с российским лидером днем 28 октября. Перед вылетом в Москву премьер Венгрии сообщил журналистам в аэропорту, что планирует обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине, а также поставки энергоносителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Путин и Орбан не планируют пресс-подхода по итогам общения. "Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы. Больше ничего не планируется", - уточнил он.

Согласно информации с сайта Кремля, Путин как президент России встречался с Орбаном 12 раз, в предыдущий раз - в июле 2024 года, когда венгерский премьер в рамках миротворческой миссии посещал РФ, а также Украину, Китай и США. Всего же с начала специальной военной операции Путин и Орбан встречались дважды и минимум трижды говорили по телефону.