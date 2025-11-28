Путин заявил, что они с Орбаном могут откровенно обсуждать все вопросы

Это дает возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем, отметил президент

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном может откровенно обсуждать все вопросы и искать решения.

"Мы с вами лично знакомы давно, и я знаю, что вы прежде всего в своей работе отстаиваете интересы своей страны - Венгрии - и своего народа. Наши взгляды на какие-то вещи, включая взгляды по международной повестке, могут не совпадать иногда, но во всяком случае у нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет откровенно разговаривать и обсуждать любые вопросы", - констатировал Путин, открывая двусторонние переговоры в Кремле.

"Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем", - добавил он.