Песков: коррупционный скандал "шатает" Украину, грозя негативными последствиями
11:15
обновлено 11:27
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Развивающийся на Украине коррупционный скандал подтачивает политическую систему страны и грозит в перспективе негативными последствиями. Это отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны", - дал характеристику представитель Кремля.
"Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно - не думаю, что сейчас может кто-то спрогнозировать, - заметил Песков. - Для Украины ситуация очень тяжелая".