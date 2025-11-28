Песков: Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США

Представитель Кремля указал, что нельзя принимать во внимание резолюции ЕП о необходимости принять Европу за стол переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с США.

"На этой стадии речь идет о переговорах с американцами", - сказал Песков в интервью Первому каналу. Он отметил, что в настоящий момент нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости принять Европу за стол переговоров. "Нет, сейчас их нельзя принимать во внимание, конечно", - сказал Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что "поскольку главное - это все-таки миротворческая миссия [президента США Дональда] Трампа и усилия его соратников, которые сейчас предпринимаются, мы готовимся именно к этим контактам".