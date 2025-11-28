Азаров заявил, что теперь против Ермака должны выдвинуть обвинения

Обыски не могут проводиться без достаточных оснований, указал экс-премьер Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не могли проводиться без достаточных оснований, следует ожидать выдвижения обвинений в его адрес.

Читайте также

Слежка за НАБУ и САП и дело Миндича. У главы офиса Зеленского проходят обыски

Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Если проводятся обыски, они не могут проводиться без достаточных оснований для этого. Естественно, теперь они должны выдвинуть обвинения", - сказал он.