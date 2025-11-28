Лавров назвал очень позитивными переговоры Путина и Орбана

Президенту России помогали по его просьбе, поделился глава МИД

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошли очень позитивно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Президент России вел переговоры, мы ему старались помогать по его просьбе. Я считаю, что очень позитивный разговор", - сказал министр.

По его словам, Россия в отличие от Евросоюза уважает позицию Венгрии по Украине.

Встреча Путина и Орбана в таком статусе стала 13-й и 3-й с начала СВО. Кроме того, Путин и Орбан активно поддерживают телефонный контакт.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что готово продолжать взаимодействие с Россией в тех областях, которые на затронуты западными санкциями. Основной из них является энергетика, в том числе поставки в Венгрию из России нефти, газа и ядерного топлива для АЭС в Пакше. Стороны сохранили также связи в фармацевтике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве.