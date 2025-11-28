Мирошник: Зеленский пытается уговорить Европу "прикрыть" его от скандала

Отставкой главы офиса он старается выкроить время, считает посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский при помощи отставки главы своего офиса Андрея Ермака пытается выкроить время и уговорить Европу "прикрыть" его самого от коррупционного скандала. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Это попытка отсрочить тот момент, когда придут к самому Зеленскому - это грозит грандиозными последствиями. Пока же он пытается выкроить время для того, чтобы каким-то образом договориться со своей европейской "крышей", чтобы как-то его прикрыли от разворачивающегося огромного коррупционного скандала", - сказал дипломат.

По его словам, "Зеленский принял решение сдавать всех, дабы самому хоть как-то сохраниться на плаву".

"В противном случае это ему гарантированная ответственность, гарантированная нерукопожатность со стороны внешних спонсоров и, возможно, еще и ответственность за какие-то международные аферы, в которых непосредственно задействован был и Ермак, и, возможно, сам Зеленский. Поэтому сам факт того, что Зеленский моментально сдал Ермака, моментально отправил его в отставку по его же личному заявлению, говорит о том, что у следователей НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] достаточное количество доказательств его откровенной коррупции. И это коррупция не только лично Ермака, она непосредственно связана с деяниями Зеленского, а возможно, и с его международными партнерами", - добавил Мирошник.