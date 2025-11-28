Мирошник прокомментировал отставку Ермака

Зеленский полагает, что, сдавая своих подельников, он сможет выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах, указал посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он сможет выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя отставку Андрея Ермака.

