Мирошник прокомментировал отставку Ермака
16:22
обновлено 16:31
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он сможет выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя отставку Андрея Ермака.
"Зеленский все еще наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах", - отметил дипломат в своем Telegram-канале.