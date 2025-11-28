Степашин считает, что для Ермака отставки мало

Экс-премьер заявил, что бывшего главу офиса Владимира Зеленского нужно еще и посадить

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Андрея Ермака, руководившего офисом Владимира Зеленского, стоило бы не только уволить, но и посадить. Об этом заявил ТАСС экс-премьер России Сергей Степашин.

"Он ушел? Я буду аплодировать, когда его посадят", - сказал Степашин, комментируя отставку Ермака.

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Позже Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.