Медведев: Зеленскому не быть лицом, которое подпишет мирный договор

Крах всего коррупционного киевского режима неизбежен, подчеркнул зампред Совбеза РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский нелегитимен и не может быть лицом, которое будет подписывать мирный договор. Крах всего коррупционного киевского режима неизбежен, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен", - написал он в своем канале в Max.