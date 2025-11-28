Путин рассказал, для чего в РФ решили сократить число аспирантов

В аспирантуру должны приходить только для научной деятельности, заявил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Политика на сокращение числа аспирантов в России была сознательной, чтобы в аспирантуру приходили только для научной деятельности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

"Мы сознательно пошли на принятие некоторых решений, которые привели к уменьшению, к сокращению количества аспирантов. Оно, действительно, сократилось. Особенно среди молодых исследователей", - сказал Путин. Он подчеркнул, что власти "делали это сознательно для того, чтобы человек не воспринимал работу над кандидатской диссертацией просто как продолжение образования и получение соответствующего документа о более качественном образовании".

"Делали это сознательно для того, чтобы привлечь в аспирантуру людей, которые осознанно делают выбор для того, чтобы заниматься именно исследовательской работой, научной работой", - добавил президент.

По оценке российского лидера, такая стратегия оправдала себя, "потому что количество молодых аспирантов уменьшилось, но количество аспирантов [возрастом] в районе 35 лет увеличилось". "На мой взгляд, это говорит о том, что выбор является более осознанным для людей, которые выбрали для себя такую стезю, как научную деятельность. В целом, мне кажется, это все нормально работает", - сказал Путин.

Глава государства поинтересовался у Кирилла Шелкова, молодого ученого из Московского авиационного института, ощущает ли тот на себе позитивный эффект от такой стратегии. Тот признался, что действительно, буквально каждый день посвящает своей научной работе. "Вы сказали, что вы занимались и научной деятельностью, и административной, и семью создавали, да? А детки есть у вас?" - поинтересовался президент. "Пока нет, планирую", - ответил молодой человек. "Займитесь и этим вопросом. Теперь есть возможность. На этом тоже можно сосредоточить необходимое внимание", - посоветовал Путин.

Путин и Шелков обсудили создание новых промышленных материалов. По мнению российского лидера, хорошая база для этой работы сложилась еще с советских времен. Он отметил, что исторически это связано с оборонной отраслью. "Я имею в виду те особые материалы, которые применялись и применяются при строительстве кораблей военно-морского флота, прежде всего атомного военно-морского флота. Наши атомные ракетоносцы строятся из материалов, имеющих особое качество под водой. Это огромная нагрузка, ну и многие другие вещи", - пояснил Путин. Он добавил, что то же самое относится и к ракетостроению. "У нас очень богатый опыт и школы хорошие. Ну, конечно, все требует постоянного обновления и постоянных усилий по всем направлениям", - подытожил он.