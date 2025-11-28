Азаров назвал увольнение Ермака агонией киевского режима

Бывший премьер-министр Украины считает, что военный авторитет Владимир Зеленский упал ниже плинтуса, в политической среде пойдет разложение фракции "Слуга народа"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров считает, что наступает агония режима Владимира Зеленского после увольнения главы его офиса Андрея Ермака.

По его словам, Зеленский запоздал с этим решением, а теперь перед ним стоит вопрос, как "переформатировать вот этот офис, чтобы избавиться от всех скомпрометированных лиц". "Но скомпрометирован в первую очередь он сам (Зеленский - прим. ТАСС). <...> Сейчас наступает по сути дела, на мой взгляд, состояние агонии вот этого режима. <...> Военный авторитет просто упал ниже плинтуса, в политической среде пойдет разложение фракции "Слуга народа". Все это пойдет. Но отмашка будет дана американцами", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению экс-премьера, не стоит пока ожидать ухода Зеленского на этом фоне. "Он уйдет в отставку тогда, когда американцы ему скажут: "Парень, давай уходи, твоя отставка неминуема", - полагает Азаров.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа" требовали отставки Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.