В Кремле прокомментировали отставку Ермака

Коррупционные скандалы спровоцировали на Украине глубочайший политический кризис, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Коррупционные скандалы спровоцировали на Украине глубочайший политический кризис, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал отставку Андрея Ермака, руководившего офисом Владимира Зеленского.

"В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет", - сказал Песков.

Последствия этого могут быть самыми разными, добавил представитель Кремля.

"Коррупция была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы. Это факт. И, соответственно, наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом, что будет завтра с киевским режимом", - предположил пресс-секретарь президента РФ.