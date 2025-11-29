Эксперт Ковалёнок: стратегия РФ позволит устранить последствия пропаганды Киева

Председатель Общественной палаты ЛНР подчеркнул, что утверждение стратегии национальной политики - это своевременный и исторически оправданный шаг

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Стратегия национальной политики РФ, утвержденная президентом Владимиром Путиным в отношении исторических регионов, воссоединенных с Россией, позволит в кратчайшие сроки устранить последствия антироссийской пропаганды. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Сергей Ковалёнок.

"Утверждение стратегии государственной национальной политики является исключительно своевременным и исторически оправданным шагом. На территории Новороссии, которая веками была неотъемлемой частью русского культурного и исторического пространства, необходимо в кратчайшие сроки устранить тяжелые последствия многолетней антироссийской пропаганды, национализма и принудительной украинизации", - отметил он.

Ковалёнок заявил, что в регионе реализуются меры, направленные на укрепление статуса русского языка, восстановление исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации общей истории. Особое внимание уделяется образовательным программам и патриотическому воспитанию молодежи.

В то же время он отметил, что на территории ЛНР острой проблемы разрыва с российской идентичностью нет. "Здесь в условиях восьмилетнего противостояния киевскому национализму гражданское и национальное самосознание народа уже прошло трудный путь очищения и укрепления. Наш народ не только сохранил русский язык и культуру, но и доказал свою готовность отстаивать их с оружием в руках", - сказал он.

Система образования, по словам собеседника агентства, несмотря на все сложности военного времени, строилась на принципах, общих с образовательным пространством Российской Федерации.

"Наш опыт - это бесценный актив, который может быть использован для выстраивания единой и эффективной политики на всех этих территориях. Общественная палата ЛНР готова выступать площадкой для диалога и выработки конкретных решений, направленных на духовное возрождение и консолидацию Новороссии в рамках российского мира", - подчеркнул он.