Рябков: США воспринимают ситуацию вокруг Украины более адекватно, чем в Европе

Безнадежность европейцев по этому вопросу очевидна, сообщил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и США продолжают диалог, американская сторона воспринимает ситуацию вокруг украинского конфликта более адекватно, нежели европейцы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что администрация США в этих условиях проводит здравый курс, воспринимает ситуацию [вокруг Украины] более адекватно, чем европейские союзники США. И, соответственно, мы продолжаем диалог", - отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала ТВЦ.

Рябков подчеркнул, что безнадежность европейцев по этому вопросу очевидна. "Каждый раз, когда появляется перспектива решения, [они] бросают все силы - политические, материальные ресурсы - на срыв, на ликвидацию самой основы для урегулирования", - указал он.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.