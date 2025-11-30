Сенатор Волошин: Зеленский загнал себя в тупик

Владимир Зеленский потерял свою субъектность и не принимает решений в стране, считает сенатор РФ от ДНР

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский находится в тупике и всеми силами цепляется за власть, опасаясь народного гнева, но не сможет развивать Украину. Об этом сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

27 ноября президент России Владимир Путин сообщал, что боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций. Глава государства отметил, что позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, темп наступления увеличивается.

"Он [Зеленский] уже попал в такую ситуацию, когда он понимает, что за то, что он натворил, его разорвут, ему нужно держаться за эту власть, при этом у него нет той субъектности, чтобы построить какой-то новый мир, чтобы какую-то новую Украину или что-то предложить обществу. Надо понять, в каком положении оказался конкретный человек, то есть он туда попал в эту ситуацию, ему деваться некуда. Он не может сказать «извините, я пошел»", - заявил сенатор.

Волошин отметил, что Зеленский потерял свою субъектность и не принимает решений в стране, не имеет ресурсов для этого. На фоне бедственного положения ВСУ он все чаще начинает говорить о мирном урегулировании конфликта.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.