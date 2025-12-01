Дмитриев: разжигатели войны кричат, когда мир становится ближе

Истерическое медийное крещендо разжигателей войны - на самом деле хорошее предзнаменование, подчеркнул глава РФПИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Истерический накал в СМИ, который наблюдается со стороны разжигателей конфликта на Украине, является хорошим знаком, так как они "кричат громче всего", когда приближается урегулирование. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Истерическое медийное крещендо разжигателей войны - на самом деле хорошее предзнаменование: они кричат громче всего, когда мир становится ближе", - написал Дмитриев в X.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге 1 декабря в Брюсселе сообщил, что пятнадцать стран ЕС передадут Киеву оружие на "миллиарды евро" из программы милитаризации ЕС SAFE (бывшая ReArm EU).

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в программе милитаризации ЕС суммарным объемом €150 млрд намерены принимать участие 19 стран ЕС из 27. 15 государств из числа решивших присоединиться к программе согласились направить Украине вооружения. Представитель ЕК не ответил на вопрос, какие страны отказались использовать финансирование из этой программы на поддержку Киева.

Программа милитаризации ЕС SAFE была создана в январе этого года под названием "Перевооружить ЕС" (ReArm EU), однако потом Еврокомиссия сменила ее название. В рамках этой программы страны ЕС могут направлять часть закупленного оружия на Украину, а также привлекать Украину в качестве субподрядчика для производства отдельных вооружений или их компонентов, кроме того, Киев намерен предоставлять условия для испытаний прототипов на поле боя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что наличие капитала третьих стран в производящих вооружения на Украине предприятиях не дает им иммунитета от российских ударов. Он также неоднократно заявлял, что любые западные поставки оружия Киеву "являются законной целью" для ВС РФ.