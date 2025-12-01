В посольстве РФ назвали спокойной ситуацию в столице Гвинеи-Бисау

Тем не менее напряженность сохраняется, сообщили в диппредставительстве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация в столице Гвинеи-Бисау остается относительно спокойной, тем не менее напряженность сохраняется. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в стране.

"Ситуация в городе и вокруг посольства остается относительно спокойной. На улицы столицы постепенно возвращается жизнь. Так, решением Высшего военного командования с 28 ноября этого года отменен запрет на свободное передвижение людей (что подразумевает открытие границ) и введенный с 19:00 до 06:00 (с 16:00 по 03:00 мск - прим. ТАСС) комендантский час. Также дана команда незамедлительно возобновить работу частных и государственных школ, рынков, торговых центров", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что 30 ноября было дано указание о возобновлении работы всех государственных учреждений, включая министерства и ведомства. "При этом, Командование налагает запрет на любые протестные выступления, манифестации, забастовки и прочие мероприятия, способные подорвать правопорядок и безопасность в Гвинее-Бисау", - добавили в диппредставительстве.

"Тем не менее, напряженность сохраняется, - подчеркнули в посольстве. - В субботу 29 ноября имели место попытки проведения протестных акций сторонниками оппозиционного кандидата Фернанду Диаша с целью обнародовать результаты выборов. Выступления были подавлены. В тот же день вооруженные люди устроили погром в штаб-квартирах оппозиционных партий ПАИГК (Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде - прим. ТАСС) и ПРС (Партия за социальное обновление - прим. ТАСС)".

В диппредставительстве отметили, что "указание Командования о возобновлении работы всех частных и государственных школ к их полноценному функционированию на данный момент не привело". "Многие учебные заведения до сих пор стоят закрытыми, без учеников и преподавателей", - пояснили в российском посольстве.