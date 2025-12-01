Посольство России в Гвинее-Бисау не получало обращений от соотечественников

Ситуация в столице Гвинеи-Бисау остается относительно спокойной, тем не менее напряженность сохраняется, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Угрозы для жизни сотрудников посольства России в Гвинее-Бисау нет, обращений соотечественников не поступало. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в стране.

"Прямой угрозы для жизни сотрудников посольства нет, обращений соотечественников не фиксировали", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что ситуация в столице Гвинеи-Бисау остается относительно спокойной, тем не менее напряженность сохраняется.