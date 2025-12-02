Посольство РФ: Канада пытается усидеть одновременно на нескольких стульях

Как считают в диппредставительстве, Оттава присоединением к программе оборонных инвестиций Евросоюза Security Action for Europe стремиться продемонстрировать свою самостоятельность

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Заявление Канады о присоединении к программе оборонных инвестиций Евросоюза Security Action for Europe (SAFE) обусловлено стремлением Оттавы продемонстрировать самостоятельность и независимость от США в военной сфере, однако это далеко от реальности. Об этом говорится в полученном ТАСС в понедельник комментарии пресс-службы посольства РФ в канадской столице.

"Оттава пытается усидеть одновременно на нескольких стульях. Или, по крайней мере, создает такую видимость. Хочет демонстрировать самостоятельность на фоне торговых боданий с президентом США Дональдом Трампом, - отметили в российском диппредставительстве, комментируя заявление властей Канады о достижении договоренностей относительно ее участия в военной программе SAFE. - Кабинет [премьер-министра Канады] Марка Карни, конечно, храбрится перед внутренней аудиторией. Утверждает, будто их стране по плечу существовать без американцев и даже заместить их в том, что касается обороны и безопасности, включая военную промышленность. Отсюда - заявления о присоединении к европейской программе перевооружения SAFE ReArm Europe".

"Здешние интеллектуалы пошли дальше: предлагают создать коллективные политико-экономические структуры, независимые от Соединенных Штатов, для продвижение либерально-демократических ценностей "порядка, основанного на правилах". Эдакий параллельный замкнутому на Вашингтон "второй западный фронт". Все это прожектерство, - констатировали в посольстве. - В реальности у канадцев нет выбора. Они географически, исторически, культурно обречены быть пристегнутыми к США". Как подчеркивается в комментарии пресс-службы диппредставительства, "Оттаву, несмотря на тактическую риторику, десятилетиями устраивает такое положение". "С США им надежнее. Ведь безопасность Канады десятилетиями обеспечивалась из Вашингтона. Включая Объединенное командование воздушно-космической обороны континента (НОРАД)", - указали там.

"Никто другой не в состоянии обеспечить "кленовым листьям" с их малочисленной армией аналогичного уровня защищенности и комфортной жизни. Разве что Россия и Китай. Но до столь радикального геополитического разворота они пока не дозрели", - добавили в посольстве.

Участие Канады в программе SAFE

Ранее в понедельник аппарат Карни заявил, что Оттава и ЕС завершили консультации об участии Канады в программе SAFE. Власти Канады рассчитывают, что участие в программе позволит ей нарастить экспорт технологий и продукции военного назначения в страны ЕС.

Программа милитаризации ЕС SAFE была создана в январе этого года под названием "Перевооружить ЕС" (ReArm EU), однако потом Еврокомиссия сменила ее название. Ее объем составляет 150 млрд евро, она предусматривает финансирование совместных военных проектов в странах Евросоюза за счет средств, привлеченных Еврокомиссией. В рамках этой программы страны ЕС могут направлять часть закупленного оружия на Украину, а также привлекать ее в качестве субподрядчика для производства отдельных вооружений или их компонентов, кроме того, Киев намерен помогать испытывать прототипы на поле боя.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в программе намерены принимать участие 19 стран ЕС из 27. В сентябре Совет ЕС одобрил начало переговоров с Великобританией и Канадой об их участии в SAFE.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что наличие капитала третьих стран в производящих вооружения на Украине предприятиях не дает им иммунитета от российских ударов. Он также неоднократно заявлял, что любые западные поставки оружия Киеву "являются законной целью" для ВС РФ.