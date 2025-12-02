Бородай: учения у границ РФ нацелены на поддержание военной истерии в ЕС

По словам депутата Госдумы, командира 7-й штурмовой бригады добровольческого корпуса, они являются "военно-дипломатическим демаршем"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проведение совместных учений Британии и Финляндии у границ России является очередным военно-дипломатическим демаршем для поддержания антироссийских настроений в странах Европы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

"Подобные учения [Британии и Финляндии] у наших границ в какой-то степени являются военно-дипломатическим демаршем по отношению к нам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что учения служат нагнетанию "военной истерии" среди европейцев.

Телерадиокомпания Yle ранее сообщила, что британские и финские военные начинают проведение военных учений Northern Axe 25 ("Северный топор 25") на полигоне Вуосанга в районе города Кухмо у границы с Россией.

Учения военных запланированы в период с 29 ноября по 5 декабря. По данным Минобороны Финляндии, целью учений является отработка навыков обороны и сдерживания противника, наступления и ведения ночного боя в сложных условиях севера. В них примут участие около 3 тыс. финских военных, включая 600 резервистов, а также военнослужащие Британии.