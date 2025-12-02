Эксперт Карасев: Вашингтон видит в Умерове возможную замену Зеленскому

По словам политолога, "эра правления Зеленского" подошла к концу с отставкой главы его офиса Андрея Ермака

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Время правления Владимира Зеленского на Украине подошло к концу после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Вашингтон видит в качестве кандидата, который в том числе пойдет на мирное урегулирование с Россией, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

30 ноября на юге Флориды прошли переговоры между США и Украиной прошли. Со стороны США принимали участие специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы.

"Вашингтон дает Умерову карт-бланш на работу в переговорной группе, меняет Ермака на Умерова. Хочу подчеркнуть, что это не Зеленский меняет Ермака на Умерова на переговорах, а меняет Вашингтон. Зеленский только берет "под козырек". И мы по сути можем наблюдать, что Умеров в случае успеха переговорного процесса по линии Вашингтон-Киев-Москва, по согласованию с Вашингтоном, объявляет о том, что вот сейчас необходимы выборы и, по сути, себя презентует как кандидат в президенты Украины", - сказал Карасев.

По мнению эксперта, "эра правления Зеленского" подошла к концу с отставкой Ермака, сейчас у него нет группы поддержки в ближайшем окружении, ему остается только выживать. В то же время, Лондон видит в качестве кандидата в президенты страны экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне украинского посла в Великобритании Валерия Залужного - он выгоден как лидер, который продолжит эскалацию конфликта. Чтобы избежать такого сценария Вашингтон рассматривает в качестве альтернативы Умерова.

Как отмечает Карасев, чтобы подорвать мирные инициативы и увеличить градус напряженности Лондон может попытаться устроить очень крупные теракты, как на Украине, так и в России, что рискует замедлить переговорный процесс.

О коррупционном скандале с Ермаком

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.