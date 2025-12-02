Песков указал на необходимость диалога с Афганистаном

Пресс-секретарь президента РФ назвал Афганистан "важной страной в Центральной Азии"

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Афганистан является важной страной в Центральной Азии, граничащей с бывшими советскими территориями, поэтому необходимо вести с ней диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"У нас свои отношения с Афганистаном. Есть де-факто правительство в Афганистане. Это важная страна в регионе. Это соседняя страна для бывших советских территорий, это страна, граничащая с Таджикистаном", - отметил представитель Кремля, добавив, что в Таджикистане находятся российские пограничники. "Поэтому нам нужно вести диалог с Афганистаном, и у нас есть полное взаимопонимание с Индией в этом смысле", - резюмировал он.